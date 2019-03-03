نبيل شعيل وعيسى المرزوق معًا في حلبة سرب

متابعة بتجـــــــــــــرد: يحيي كل من الفنان الكبير نبيل شعيل والنجم عيسى المرزوق حفلًا غنائيًا مشتركًا ضمن فعاليات مهرجان TNT في الكويت.
ومن المقرر أن يقام الحفل في “حلبة سرب” يوم 7 آذار/مارس الجاري حيث سيقدّم كل من شعيل والمرزوق أجمل أغنياتهما.
ويعتبر هذا الحفل أكبر وأهم حدث في المجال الترفيهي في الكويت لعام 2019.
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