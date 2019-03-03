هذا ما حققه ألبوم أنغام “حالة خاصة جدًا” بعد أيام على طرحه

متابعة بتجــــــــــــرد: تحصد النجمة المصرية أنغام أصداء ألبومها الجديد “حالة خاصة جدًا” والذي طرحته مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وفي الأسواق العربية بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. وقد حقق الألبوم أكثر من 12 مليون مشاهدة بمجموع المشاهدات التي حصدتها الأغاني التي تضمنها عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب” الشهير. ويتضمن ألبوم “حالة خاصة جدًا” 14 أغنية جديدة وهي “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”. الجدير ذكره أن إصدار الألبوم ترافق مع حملة دعائية واسعة شنّتها “روتانا” طيلة الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي. لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “حالة خاصة جدًا”:

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