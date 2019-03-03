نيكولا معوض في بطولة درامية جديدة

متابعة بتجــــــــــــرد: ينشغل الممثل اللبناني نيكولا معوض بتصوير مشاهده في مسلسل “الباشا” تحت إدارة المخرج عاطف كيوان.

وتعود أحداث المسلسل إلى عام 1912 ليستعرض قصة حياة رجل وأولاده الأربعة، وعلاقته مع كل شخصية بينهم، ومن المقرر عرض العمل ابتداءً من يوم 11 آذار/مارس الجاري.

وقد بدأ تصوير المسلسل منذ أسابيع، ويشارك فيه إلى جانب نيكولا معوض كل من رشيد عساف، جيهان خماس، رانيا عيسى، أنور نور، منال طحان، زياد صابر، باميلا نون، جهاد ياسين، حسن حمدان، والعمل من سيناريو رازي وردة ومن إنتاج شركة مروى غروب لصاحبها المنتج مروان حداد.

وانطلق مؤخرا عرض مسلسل “تشويش” لـ نيكولا معوض على قناة OSN، في عرضٍ أول، ويعتبر هذا العمل هو أول دراما موسمية بالعالم العربي، وهو مكوّن من 8 حلقات، وسيتم عرضها أسبوعيًا.