ترافيس سكوت يغلق حساباته على السوشيال ميديا بعد اتهامه بخيانة كايلي جينر

متابعة بتجـــــــــــرد: في خطوة مفاجئة منه، أغلق مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد انتشار خبر اكتشاف حبيبته نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر خيانته له.

ولم يفسر “سكوت” سبب خروجه من عالم السوشيال ميديا في هذا التوقيت، فيما تلتزم كايلي الصمت بعد أن انتشر خبر أزمتها معه، والذي شكك البعض في أنه شائعة جديدة اختلقتها نجمات عائلة كارداشيان من أجل تحقيق مزيد من الشهرة حول العالم بأخبارهن المثيرة.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل”، عن مصدر تأكيده في أن “كايلي” لديها إثباتات تؤكد قيام حبيبها ووالد ابنتها “ستورمي” بخيانتها، إذ اشتعلت أزمة بينهما استمرت على مدار يومين داخل منزلهما في لوس أنجلوس.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بسبب اشتعال الأزمة بين كايلي وترافيس سكوت تم إلغاء حفله في ولاية نيويورك، لأنه لم يتمكن من الخروج من المنزل بسبب المناقشات.

وكانت شقيقة كايلي جينر، كورتني كارداشيان قد انفصلت عن حبيبها لاعب كرة السلة تريستان طومسون بسبب خيانته لها مع عارضة الأزياء جوردن وودز.