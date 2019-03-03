فيفي عبده تتعرض لانتقادات كثيرة بسبب هذا الفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرضت النجمة المصرية فيفي عبده لموجة انتقادات كثيرة بعدما نشرت فيديو لها وهي ترقص على ألحان أغنية للقيصر كاظم الساهر. وقد أثارت فيفي عبده ضجة كبيرة بهذا الفيديو فنال أكثر من مليون مشاهدة بعد يوم واحد على نشره. واعتبر متابعو فيفي أن توقيت نشر هذا الفيديو غير مناسب خصوصاً وأن مصر في حالة حداد بعد حادثة القطار المأساوية. وعلّق أحدهم على الفيديو بالقول “الناس ميتة وإنتي بترقصي… استني بس يومين.”

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