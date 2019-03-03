مساري يلتقي تامر حسني ويصفه بـ”قلب مصر” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر مغني البوب الكندي، اللبناني الأصل مساري صورة عبر حسابه الرسمي على انستغرام جمعته بالنجم المصري تامر حسني.

وفي التفاصيل، فقد التقطت هذه الصورة خلال تواجد مساري في مصر، وعلّق الأخير على الصورة واصفًا تامر حسني بـ”قلب مصر”.

واللافت أن الصورة نالت ردود فعل إيجابية كثيرة وحظيت بأكثر من 28 ألف إعجاب.

وتساءل رواد الانترنت عن السبب الذي جمع مساري بـ تامر حسني فرجّح البعض أنهما يُحضران مشروعًا فنيًا مشتركًا.