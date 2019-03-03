عراك بالأيدي بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور “ملكية” لشبيهة دوقة ساسكس ميغان ماركل وشبيهة دوقة كامبريج كيت ميدلتون وهما تتعاركان بعنف وشراسة.

وفي التفاصيل، فقد تبين أن المصوّرة أليسون جاكسون هي التي التقطت هذا العراك.

نُشير إلى أن أليسون كانت قد التقطت صوراً لشبيه الأمير هاري وشبيهة ميغان ماركل وهما يُمارسان اليوغا.

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