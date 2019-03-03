متابعة بتجـــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور “ملكية” لشبيهة دوقة ساسكس ميغان ماركل وشبيهة دوقة كامبريج كيت ميدلتون وهما تتعاركان بعنف وشراسة.
وفي التفاصيل، فقد تبين أن المصوّرة أليسون جاكسون هي التي التقطت هذا العراك.
نُشير إلى أن أليسون كانت قد التقطت صوراً لشبيه الأمير هاري وشبيهة ميغان ماركل وهما يُمارسان اليوغا.
لمشاهدة الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر عراك بالأيدي بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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