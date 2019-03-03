بالفيديو .. بطلة مصرية تفوز ببطولة العالم للإسكواش ثلاث مرات .. تعرفي عليها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - فازت نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا على نظيرتها نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا، في بطولة العالم التى استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية لعام 2019.
وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تفوز فيها الشربيني ببطولة العالم للإسكواش، فهي أول لاعبة مصرية تحقق لقب البطولة في بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن 13 عام 2009، بعدما تغلبت على نظيرتها نوران جوهر في نهائي البطولة.
وثاني بطولة لها، كانت في ماليزيا بعدما تفوقت على نظيرتها الإنجليزية لورا مارسو، المصنفة الأولى عالميًا في المباراة النهائية، بعد أن عادت من تأخرها بشوطين مقابل لا شيء.
وقد سبق وتوّجت البطلة المصرية ببطولة العالم عامي 2015 و 2016 على التوالي، بالبطولة التي تبلغ قيمة جوائزها المادية 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
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