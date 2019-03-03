بالصور .. سيلينا جوميز تخفي وجهها أمام عدسات المصورين .. فلماذا؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قامت الفنانة الأمريكية سيلينا ماري غوميز، بإخفاء وجهها بشنطة الظهر الخاصة بها، أثناء قيام مصورى الباباراتزي، بالتقاط صور لها عقب وصولها إحدى أستيديوهات التسجيل، فى لوس أنجلوس.

وظهرت "سيلينا"، بإطلالة كاجول مرتديا جاكت فرو اصفر اللون، وتيشرت أبيض على بنطلون جينز أزرق، وكوتشى أبيض، وتعمدت إخفاء وجهها امام عدسات المصوريين .. ولا أحد يعلم لماذا اخفت وجهها امام المصوريين، ورفضت التقاط صور لها اثناء دخولها إحدى أستديوهات التسجيل، بمنطقة لوس أنجلوس.

وعلى جانب متصل نشرت على حسابها الخاص بموقع الرسائل القصيرة، والصور"انستقرام" مقطع فيديو لها من داخل أستديو التسجيل الخاص بتسجيل احدى أغانيها فى ألبومها الجديد.

وكتبت على الفيديو : "سيلينا هذا الأسبوع والأسبوع القادم وكل أسبوع".

ويذكر ان النجمة العالمية سيلينا غوميز Selena Gomez مرت العام الماضى بأوقات عصيبة وصعبة عليها فقد أصيبت بإنهيار عصبى حاد دخلت على اثرة احدى المصحات النفسية، عقب أن تركها حبيبها السابق النجم العالمي جاستين بيبر وإعلانة الزواج من هايلي بالدوين.