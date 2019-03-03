دبي تستضيف مهرجان عالم المرأة السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شعار مهرجان عالم المرأة السينمائي
تستضيف ريل سينما بدبي فعاليات مهرجان عالم المرأة السينمائي خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس/آذار الجاري، الذي يلقي الضوء على أفضل الأفلام والإنجازات النسائية في صناعة السينما المحلية والعالمية، في مجالات الإنتاج والإخراج والتأليف والمونتاج والتصوير، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.
ويقدم المهرجان للمبدعات الناشئات والمخضرمات ولعشاق السينما أيضاً فرصة استكشاف العالم من وجهة نظر المرأة، وسيركز اليوم الأول على العلاقة والهوية، أما اليوم الثاني فسيتطرق إلى المرأة في عالم الرياضة، في حين يلقي اليوم الأخير الضوء على حقوق الإنسان.
ويتضمن المهرجان مشاركة عدد من مخرجي الأفلام والمتحدثين الذين سيناقشون إنجازات المرأة في عالم السينما وفن صناعة الأفلام، وستقام أيضاً جلسات نقاشية لمشاركة الرؤى والأفكار حول هذا الموضوع.
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