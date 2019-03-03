ياسمين صبري تعشقُ هذه الأكلة.. وتخافُ ركوب الطائرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استغلّتْ الفنانة المصرية، ياسمين صبري، فترة راحتها من تصوير مسلسلها "حكايتي"، الذي تخوض به المنافسة في الموسم الدراميّ، رمضان المقبل، وعَرضتْ على متابعيها تلقّيها أسئلتهم، للإجابة عليها.

وشاركتْ الفنانة المصرية، هذا التطبيق، عبر حسابها على خاصية "إنستغرام ستوري"، وكانت بعض الأسئلة طريفة، وردّتْ عليها ياسمين، بطريقة كوميدية، إضافة إلى استغرابها من بعض الأسئلة.

وظهرتْ ياسمين صبري مؤخرًا، في صورة، وهي تقوم بالتمرين على "فتح الحوض"، حيث وجّه لها أحد المتابعين سؤالًا، حول كيفية قيامها بذلك، والوقت الذي استغرقته، فأكّدتْ "ياسمين"، أنّها استطاعتْ القيام بها، عندما قرّرتْ أن تفعل ذلك، حيث تمرّنتْ عليها.

وسألها متابع عن الرواية التي تقرأها حاليًا، فأجابت بأنّها تقرأ كتابين عن الصوفية، لافتًة، إلى أنّها قرأتْ رواية "قواعد العشق الأربعون"، منذ 3 سنوات.

وعندما سُئلتْ عن أفضل كتاب قرأته باللغة الإنجليزية والعربية، قالت: "مرة أديبة قالت الكتاب الغلط في الوقت الغلط، زي الدواء الغلط للمرض"، وتابعتْ: "حسب الحاجة"، في لفتة منها إلى هروبها من الإجابة، بشكل مباشر.

وكانت إجابتها بقولها: "ليه المأساة دي طيب"، عندما وجّه لها متابع سؤالًا جاء فيه: "تختاري شخص بيخاف من الالتزام ولا شخص مبيحبكيش".

وأكّدتْ ياسمين صبري، أنّها من الصعب جدًا، أنْ تكره شخص في حياتها، ولكنّها تبتعد عنه إذا ما رأتْ منه إساءة.

وكشفتْ "ياسمين"، عن أكثر الأكلات التي لا تحبّها قائلة "البامية"، موضحًة، أن أكثر شيء تخاف منه هو "الطائرة".

وعن اختيارها بين حبّ كبير، أم حياة سعيدة، فقالتْ: "الاتنين واحد".

وغازلها متابع قائلًا: "حلوة الحياة لما تكون فيها عربية وكلب وجنينة وجيم وجسم حلو، وحد بنحبه مفيهاش كآبة يعني"، فردت قائلًة: "ربنا يكتبلك كل ده".

ولم تخلُ بعض الأسئلة، من المرح، والضحك، وبعض "النكات" الطّريفة، وكانت إجابات ياسمين، مليئة بالمرح، والضحك أيضًا.

يُذكر، أنّ ياسمين صبري، تقوم ببطولة مسلسل "حكايتي"، وسيعرض في رمضان المقبل، ويشاركها فيه وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، سارة نخلة، نهال عنبر، وغيرهم. وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.