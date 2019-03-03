ميغان ماركل تصطحبُ هاري في زيارة سريّة إلى لوس أنجلوس

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اصطحبت ميغان ماركل، زوجها الأمير هاري، في زيارة سرية لوالدتها، دوريا، بمنزلها المتواضع في لوس أنجلوس، وقد فوجئ الجيران بالدوقين لدى وصولهما إلى هناك، وسط حالة تامّة من السريّة.
ونقلتْ صحيفة "ذا صن"، عن أحد جيران دوريا قوله: "ميغان فتاة بروح أم، وعلاقتها الخاصّة بوالدتها، ما تزال كما هي، ولم تتغيّر بعد انتقالها للعيش في انجلترا. فهي دائماً ما تأتي لوالدتها، وسيظلّ منزل دوريا، هو منزلها على الدوام، وسيظلان على تواصل دائم. وقد حضرتْ إلى هنا، لكي تشارك في أكثر من مناسبة، منذ الإعلان عن علاقتها بهاري، ثمّ زواجها منه".
وأشارتْ الصحيفة، في الوقت ذاته، إلى أنّه ليست هذه المرّة الأولى، التي تقوم فيها دوقة ساسكس، بزيارة سرية إلى لوس أنجلوس، فقد سبق للنجمين، ديفيد، وفيكتوريا بيكهام، أنْ منحا الممثّلة السابقة قصرهما الفخمّ في بيفرلي هيلز، كي تتخفّى فيه، بعد الكشف عن أخبار علاقتها بهاري.
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