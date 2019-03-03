تسريب فكرة مقالب رامز المخيفة لهذا العام!

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يستبق رواد مواقع التواصل الإجتماعي فكرة برنامج الفنان رامز جلال بتوقعاتهم لمضمون مقالبه في كل عام، لكنهم هذه السنة، عبّروا عن قلقهم على ضيوفه. حيث تداولت عدة حسابات الخبر مشيرةً إلى ان البرنامج مرعب ويحمل اسم "رامز خارج نطاق الخدمة".

ويصف المدونون طبيعة المقلب بأنها مخيفة وممكن أن تُسبب الأذى النفسي والجسدي للضيوف. حيث سيستعين بمذيعٍ مشهور يقدّم مشروباً فيه قرصٌ منوّم. وعندما يفقد الضيف وعيه يستيقظ في غرفة مظلمة ليظهر له ملاكان على أنّهما "منكر ونكير"، لكي يعتقد أنّه داخل القبر وتتمّ محاسبته!

أمام هول الفكرة، وصل الأمر ببعض الاشخاص لمخاطبة الإعلامي اللبناني طوني خليفة بحرق فكرة برنامج "جلال" عبر برنامجه الواقعي. وطالبوه بكشف مضمونه وتحذير الضيوف من مقلبه الخطر. علماً أن "خليفة" كان قد أثار موضوع الأذى النفسي والمعنوي على ضيوف البرنامج وذويهم منذ سنتين. حيث هاجم زميله الاعلامي نيشان آنذاك بسبب تآمره عليه مع "جلال" للإيقاع به في المقلب. فهل يكون "نيشان" هو المذيع الذي يتعاون مع جلال للإيقاع بالضيوف، أم سيستعين بصديقٍ جديد يحظى بثقة النجوم بعد أن كُشِفَ الأخير؟ وكيف سيتقبّل الضيوف تداعيات هذا المقلب عليهم فيما لو ثبت مضمون فكرته المرعبة؟! وهل يُعقل أن يصل الأمر بابتكار البرامج إلى حد وضع النجوم في مواجهة مع الموت للترفيه عن المشاهدين.. اللهم إلا إذا قبلوا تمثيل دور الضحية وأجادوا التمثيل؟!