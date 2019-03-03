ثمثالٌ لـ "سعاد حسني" في مدينة السلام

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: انطلقت مساء أمس فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية الذي بدأ فعالياته بتكريم مجموعة من الفنانين في مقدمتهم لطفي لبيب، هالة صدقي، والمخرج علي الغازولي، وسط غيابٍ فني.

وأعلن رئيس المهرجان المخرج مجدي أحمد علي قرار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بوضع تمثال برونزي للفنانة سعاد حسني في أحد ميادين شرم الشيخ – مدينة السلام كما يبقبونها. فيما يُشرف على نحته الفنان عصام درويش متطوعا.

واصطحبت "صدقي" ابنيها التؤام خلال تسلمها الجائزة بوقتٍ أهدت فيه تكريمها لوالدتها وللفنانة شويكار التي تعلمت منها وعشقتها منذ طفولتها، فيما أكد الفنان لطفي لبيب اعتزامه تقديم المزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وأهدت الفنانة إسعاد يونس الرئيس الشرفي للمهرجان تكريمها لاسم الراحلة سعاد حسني معربة عن سعادتها باختيارها كنجمة للدورة الثالثة، فيما تسلمت تكريم "السندريلا" شقيقتها جنجاه حسني.