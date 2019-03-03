شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يصور فيلم "الفيل الأزرق 2" بالمنيل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم كريم عبد العزيز عددا من مشاهده فى فيلم "الفيل الأزرق2" اليوم الأحد، فى منطقة المنيل، وتجمع المشاهد بينه وبين النجمة نيللى كريم ويستمر التصوير لمدة يوم واحد، حيث أوشك عبد العزيز على انتهاء تصوير مشاهده ضمن أحداث الفيلم والعمل من إنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم.

الجزء الأول من "الفيل الأزرق" قدم قصة الدكتور يحيى الذى يعود بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل فى مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل فى القسم الذى يقرر الحالة العقلية لمرتكبى الجرائم، ويقابل صديقاً قديماً يحمل إليه ماضياً جاهد طويلاً لينساه، ويجد يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه.. أو ما تبقى منها.

ومن المعروف أن النجم كريم عبد العزيز يعرض له فى السينمات حاليا فيلم جديد بعنوان "نادى الرجال السرى"، ويشارك فى بطولته غادة عادل ونسرين طافش، من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى.