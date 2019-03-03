شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين مشاهدة للتريلر الثانى الرسمى لفيلم " Hellboy" فى يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Lionsgate Movies المنتجة لفيلم الفانتازيا والأكشن Hellboy تريلر رسميا جديدا للفيلم المقرر طرحه يوم 12 أبريل من العام المقبل، وحقق مشاهدات تخطت الـ5 ملايين مشاهدة فى خلال يومين من طرحه على يوتيوب.

فيلم Hellboy بطولة ميلا جوفوفيتش، وديفيد هاربور، وايان مكشان، وساشا لين، ودانيال داى كيم، وصوفى أوكونيدو، وبينيلوب ميتشل، وبريان جليسون.

وتدور أحداث الفيلم استنادا على الروايات التى رسمها مايك ميجنولا فـ"hell boy" عالق بين عوالم الطبيعة الخارقة والبشرية، ويخوض معركة ساحرة عازمة على الانتقام.