شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير لـ محمد إمام: "شجعتنى إنى أحاول أعمل زيك.. ربنا يحميك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان شريف منير، بمجهود وإصرار الفنان محمد إمام، مؤكدا أنه اعتمد على نفسه وعمل نجاحه بمجهوده دون الاعتماد على أنه ابن الفنان عادل إمام.

وقال الفنان شريف منير: "أكثر حاجة بتعجبنى فيك.. إنك مجتهد وعندك إصرار.. وبتشتغل على نفسك صح.. تتصور إنى عارف إنك ابن الأستاذ عادل لما بشوفك معاه فى الحياة بس.. أما فى الشغل فإنت محمد إمام اللى اعتمد على نفسه وعمل نجاحه بمجهوده.. عاش يا إمام.. سخنتنى وشجعتنى إنى أحاول أعمل زيك.. ربنا يحميك ويبعد عنك العين".





ونشر الفنان محمد إمام شهادة للفنانة عارفة عبد الرسول، والتى قالت فيه: "ربنا يوقفه على قد تعبه.. أبناء الفنانين الموهوبين بيحفروا فى الصخر علشان يعملوا اسمهم.. شايلين على كتفاهم تاريخ طويل ومشرف بس مش بتاعم وعلشان كده بيجروا على آخر نفس.. الجينات برضه يا جماعة مفيش مهرب منها.. ربنا يوفقك يابنى ويحميك".





ويقدم محمد إمام فى عمله الجديد شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع فى أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه "هوجان" فى المنطقة التى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.

مسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.