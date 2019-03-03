شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة يصور مشاهده فى مسلسل «ابن أصول» بالرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور أسرة مسلسل «ابن أصول» مشاهد، فى إحدى الفيلات بمنطقة الرماية، وتجمع المشاهد بين الفنان أحمد حلاوة ومحمد نجاتى ولاشينة لاشين وحمزة العيلى والطفل محمد الفخرانى، والمشاهد عبارة عن تواجد أسرة "تمام" وهى الشخصية التى يقدمها أحمد حلاوة مع زوجة الثالثة لاشينة لاشين مع أبناء غير أشقاء من أمهات مختلفة لأنه متزوج 4 مرات فى أحداث المسلسل.

ويتعاون حمادة هلال مع السيناريست أحمد محمود أبو زيد للمرة الثالثة فى الدراما، بعدما قدما مسلسلى "ولى العهد" إخراج محمد النقلى فى عام 2015، و"طاقة القدر" إخراج محمد مصطفى عام 2016، بينما يعمل مع المخرج محمد بكير للمرة الأولى.

يذكر أن حمادة هلال قدم آخر أعماله فى رمضان الماضى من خلال مسلسل "قانون عمر"، تأليف فداء الشندويلى، إخراج أحمد شفيق، وشارك فى بطولته إيمان العاصى، فاطمة ناصر ومحسن منصور وفتوح أحمد وإيهاب فهمى ومصطفى أبو سريع ومحمد أبو الوفا وليلى حسين.