بعد شهرين من شائعات انفصالهما.. زين مالك يعلن حبه لجيجي حديد

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

أعلن المغني الإنجليزي الشاب، زين مالك، عن حبه لعارضة الأزياء العالمية، جيجي حديد، وذلك بعد شهرين من انتشار شائعات انفصالهما، مما يفيد بأنهما قد يكونا اصطلحا.

ويشار إلى أن ثمة علاقة متقطعة تربط بين الحبيبين، منذ انفصالهما لأول مرة في مارس من العام الماضي، بعد مرور أكثر من عامين على ارتباطهما في نوفمبر من عام 2015.

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأنه يبدو أن مالك البالغ من العمر 26 عامًا، يرغب في تأكيد نبأ عودتهما لبعضهما البعض، إذ أعلن في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم السبت، عن حبه لجيجي التي تبلغ من العمر 23 عاما.

وفي التغريدة، كتب مالك – العضو السابق في فريق "ون ديركشن"، والذي تركه في مارس من عام 2015: "جيجي حديد. أنا أحبك".