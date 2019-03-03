شيرين الطحان وهيثم حسني ينضمان للجنة تحكيم مهرجان la femme

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت المخرجة والمنتجة ماجي أنور عن اختيارها لأعضاء لجنة تحكيم الدورة الثالثة من مهرجان la femme للأفلام القصيرة، إذ تم الاتفاق مع الكاتبة الأمريكية جينيفر فيليبس والفنانة والمذيعة شيرين الطحان ومدير التصوير السينمائي هيثم حسني.

وقالت ماجي رئيس المهرجان في بيان صحفي، إنها تلقت ما يزيد عن 100 عمل من الأفلام القصيرة المميزة للمشاركة بالدورة الجديدة للمهرجان، مؤكدة أنه تم اختيار عدد كبير من الأفلام من مختلف دول العالم، ومنها "أيرلندا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا واليابان والهند".

وينتمي مهرجان la femme لنوعية مهرجانات اليوم الواحد، إذ يتم إقامة العروض يوم الأحد الموافق ١٠ مارس الجاري بدرب ١٧١٨ الثقافي بالفسطاط، وذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم والمكرمين.