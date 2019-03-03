بعد ارتباطهما لأكثر من 20 عامًا.. المغنية إيما بونتون تعتزم الزواج من حبيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجليس- (د ب أ):

تعتزم المغنية الإنجليزية، والعضو السابق في فريق البوب البريطاني النسائي "سبايس جيرلز"، إيما بونتون، الزواج من حبيبها جيد جونز، وذلك بعد مرور أكثر من 20 عامًا على ارتباطهما.

وأفادت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية الشعبية على موقعها الالكتروني، اليوم الأحد، بأن إيما البالغة من العمر 43 عامًا، ستتزوج من صديقها ووالد ابنيها، المغني الإنجليزي الذي تحول إلى طاهٍ، والبالغ من العمر 40 عامًا، في مجلس بلدية أولد مارليبون، بلندن.

وأوضحت الصحيفة أن النجمة الشهيرة شوهدت متجهة إلى مكتب تسجيل انفيلد في شمال لندن، حيث قدمت هي وحبيبها إشعارًا يفيد برغبتهما في الزواج، وهو ما يعني أنهما لديهما الآن 12 شهرًا من أجل إتمام مراسم الزواج رسميًا.

وكانت قد تمت خطبة الحبيبين - وهما أم وأب لطفلين، بو ويبلغ 11 عامًا، وتيت البالغ 7 أعوام، في يناير من عام 2011.