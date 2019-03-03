باريس هيلتون: ليس لديّ وقت للحب

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجليس- (د ب أ):

أكدت الفنانة وسيدة الأعمال الأمريكية الشهيرة، باريس هيلتون، أنها ليس لديها وقت للحب في الوقت الحالي، مشيرة إلى انشغالها لدرجة تجعل من الصعب بالنسبة لها العثور على رجل مناسب والاستقرار معه.

كانت باريس البالغة من العمر 38 عامًا، والممثل الأمريكي، كريس زيلكا البالغ من العمر 33 عامًا، أعلنا انفصالهما في نوفمبر الماضي، بعد 11 شهرًا من خطبتهما، إذ قدم زيلكا خاتم خطوبة لباريس بمليوني دولار.

ونقل موقع "كونتاكت ميوزيك" الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، اليوم الأحد، عن باريس القول: "ليس لدي وقت للحب الآن. فأنا بالكاد لديّ وقت لنفسي. أنا أسافر باستمرار لأكثر من 250 يومًا في العام. أنا أركز فقط على نفسي وعملي وأصدقائي".

من ناحية أخرى، قالت وريثة سلسلة فنادق هيلتون العالمية، إنها ليست قلقة بشأن العثور على رجل، عندما يأتي الوقت المناسب، موضحة "لديّ دائمًا أشخاصًا لأختار من بينهم".