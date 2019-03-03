نبيل عيسى يدخل "الحرملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقد الفنان نبيل عيسى على الانضمام لأبطال المسلسل السوري التاريخي "الحرملك"، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

تدور أحداث "الحرملك" بين عامي 1513 و1516 بين دمشق والقاهرة عن صراع المماليك على الحكم، ووصولهم له والتحكم بالمشهد السياسي ككل ويتناول العمل خبايا القصر الحاكم في تلك الفترة، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، ويضم نخبة كبيرة من الفنانين.

الجدير بالذكر أن مسلسل "أبواب الشك" كان أخر أعمال الفنان نبيل عيسى، بطولة خالد سليم، ولقاء الخميسي، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج، كما انضم مؤخرًا لفيلم الفنان محمد سعد الجديد "محمد حسين".