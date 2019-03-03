نيقولا معوض يشارك في بطولة "الباشا" مع رشيد عساف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضم الفنان نيقولا معوض لأبطال مسلسل "الباشا" للمخرج عاطف كيوان، والذي تدور أحداثه في عام 1912، ليستعرض قصة حياة رجل وأولاده الأربعة.

تصوير المسلسل انطلق منذ أسابيع، ويشارك في بطولته رشيد عساف، جيهان خماس، رانيا عيسى، أنور نور، منال طحان، زياد صابر، باميلا نون، جهاد ياسين، حسن حمدان، المسلسل سيناريو رازي وردة ومن إنتاج شركة مروى غروب لصاحبها المنتج مروان حداد.

يُذكر أن نيقولا نعوض يُعرض له حاليًا مسلسل "تشويش" على "OSN"، وهو أول دراما موسمية بالعالم العربي، مكوّن من 8 حلقات، يتم عرض حلقة منها إسبوعيًا، كما يُعرض له مسلسل "طلعت روحي" على قناة CBC.