خاص| طلعت زكريا يكشف تفاصيل فيلمه المصري المغربي "أخناتون في مراكش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتهى الفنان طلعت زكريا من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "أخناتون في مراكش"، في دولة المغرب.

وقال الفنان زكريا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه يستكمل باقي مشاهده في القاهرة، موضحا أن أحداثه تدور في إطار كوميدي، ويجسد شخصية رئيس عصابة، وفي نهاية الفيلم تنقلب الأحداث ويظهر كظابط شرطة.

وأضاف أنه أُعجب بالسيناريو، لأنه مختلف عن باقي أعماله التي قدمها من قبل، وإنه لا يحب أن يجسد أدوارا متكررة.

وتابع: "لن أشارك في السباق الرمضاني المقبل لانشغاله بتصوير مشاهده في الفيلم".

يشار إلى أن "أخناتون في مراكش" بطولة الفنانة إنتصار، وسامح يسري، ومن المغرب سعيد الناصري، والمطربة رجاء، والعمل من إنتاج أسماء كريميش.