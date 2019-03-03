شاهد: فنانة سعودية توثق لحظة التحرش بها في الكويت بالصوت والصورة

وثقت الفنانة السعودية حلا نورة محاولة تحرش بها خلال وجودها في الشارع، ونشرت الواقعة على موقع “سناب شات”، موضحة أنها كانت في وضح النهار.

وظهرت حلا نورة في الفيديو وهي تتحدث إلى شخص يقود دراجة نارية، ويسير إلى جانب سيارتها، وتسأله ما الذي يريده منها، ثم قالت إنه كفّ عن التحرش بها عندما بدأت بالتصوير وأضافت “كان يتحرش بي وعندما صورته خاف. هذا عندنا في الكويت”. كما قدمت حلا نورة نصيحة للفتيات، وطلبت منهن تصوير الواقعة بكاميرا الهاتف المحمول، لكي ينقذن أنفسهن من التحرش.