شاهد ما قالته أصالة عن جمهور البحرين

وجهت المطربة أصالة، رسالة إلى جمهور دولة البحرين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". وكتبت أصالة في تدوينة عبر حسابها قائلة :" الطّيب والعفّة والتّواضع والاحترام هي من شِيَم أهلي وأحبّتي وناسي البحرين"، وتفاعل الجمهور مع قائلة :" الطّيب والعفّة والتّواضع والاحترام هي من شِيَم أهلي وأحبّتي وناسي البحرين"، وتفاعل الجمهور معالمنشور متمنيين لها دوام السعادة والنجاح في حياتها الفنية والشخصية. ويذكر أنه كانت طرحت المطربة أصالة أغنية مؤخرًا بعنوان "لحظات اللقا"عبر موقع "يوتيوب" كلمات ميزان، والحان بندر سعد، وتوزيع ياسر ماجد.

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