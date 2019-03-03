غدًا.. محمد الشرنوبي ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

يحل الفنان محمد الشرنوبي، ضيف برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع على قناة dmc الفضائية، وذلك مساء غدٍ الإثنين في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
من المقرر أن يفاجئ "الشرنوبي" جمهورهبتقديم أغنيات ألبومه الجديد "زي الفصول الأربعة"، إنتاج شركة "إيرث برودكشن Earth Production" في أول إنتاج غنائي لألبوم بعد نجاح أغنيته الأولى "النفسية"، التي تصدرت
كما يتحدث عن ذكريات خاصة مع عائلته، وسبب إصراره على الوجود في الساحة الفنية، وأسرار النجاحات المتكررة التي حققها في فترة قصيرة، ويكشف عن شركة إيرث برودكشن المسئولة عن إنتاج أعماله الغنائية، وإدارة جميع أعماله الفنية.
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