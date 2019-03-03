كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيقولا معوض يشارك في "الباشا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك النجم نيقولا معوض، في مسلسل "الباشا" للمخرج عاطف كيوان، وتعود أحداث المسلسل إلى عام 1912 ليستعرض قصة حياة رجل وأولاده الأربعة، ويتتبع مع كل شخصية قصته وحياته الخاصة، والمقرر أن يتم عرضه على شاشة التليفزيون يوم 11 مارس المقبل.



المسلسل يشارك في بطولته رشيد عساف، جيهان خماس، رانيا عيسى، أنور نور، منال طحان، زياد صابر، باميلا نون، جهاد ياسين، حسن حمدان، المسلسل سيناريو رازي وردة ومن إنتاج شركة مروى غروب لصاحبها المنتج مروان حداد.