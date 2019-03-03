شاهد.. لقاء مميز وقبلة من ماجد المهندس ليد نوال الزغبي!

ماجد المهندس ونوال الزغبي

حازت قبلة المطرب العراقي، ماجد المهندس، للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، في إمارة الشارقة الخليجية، على اهتمام عدد كبير من جمهور شبكة الإنترنت.

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وشهدت كواليس الحفل الذي جمع بين ماجد المهندس والفنانة اللبنانية، نوال الزغبي في الشارقة، أول أمس الجمعة، موقفا مميزا بينهما، وفور أن التقت الزغبي بالمهندس قالت له بحفاوة “ماجد يا ماجد”، وأثنت على مستوى أعماله وحفاظه على نجوميته.