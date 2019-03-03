شاهد.. منة فضالي في جلسة تصوير مجنونة!

كتب امير فتحي في الأحد 3 مارس 2019 11:37 صباحاً -

منة فضالي نشرت الفنانة المصرية منى فضالى عبر حسابها على انستغرام صورا جديدة من احدث جلسة تصوير خضغت لها ظهرت فيها مختلفة تماما. Advertisements واللافت ان ملامح منة فضالي تغيرت بشكل مختلف عن العادة، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور فى التعليقات عن سر اللوك الجديد، والذى غيَر ملامحها بشكل كامل. وعلقت منة فضالي على الصور بالقول “بوم بوم جلسة تصوير مجنونة بعدسة المصورة اللبنانية نادين عباس. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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