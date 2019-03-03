انت الان تتابع تفاصيل خبر رحيل صاحب الصوت الجبلي الأصيل "فهد بلان تونس" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 11:32 صباحاً - توفي الفنان التونسي بلغيث الصيادي، الملقب بـ"فهد بلان" تونس، أمس السبت، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية في تونس الفقيد في بيان اليوم الأحد.

والصيادي هو صاحب الصوت الجبلي الأصيل، بدأ مسيرته الفنية منذ عام 1972 ضمن إحدى الفرق الموسيقية الهاوية بمدينة منزل تميم تحت إشراف الموسيقي الراحل علي السريتي وبإدارة رئيس البلدية آنذاك.

وحقق نجاحاً فنياً لصفاء صوته وقوته حيث يعد أحد أبناء فرقة الإذاعة التونسية.

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وكانت أغنية "اسم الله عليك" نقطة انطلاق الصيادي على طريق المجد وسبباً في شهرته.

كما أعاد تقديم الأغنية الليبية "واشرح لها" التي لاقت رواجاً كبيراً لدى محبيه.

وكان آخر ظهور للراحل في حفل عودة النجمة التونسية أمينة فاخت بمهرجان قرطاج الدولي صيف 2018.