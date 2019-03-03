عاصي الحلاني يغني للأطفال المصابين بالسرطان ويرسم بسمة على وجوههم

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا كبيرًا في أحد الفنادق الكبرى بمدينة دمشق في سوريا.

وقدّم عاصي الحلاني خلال الحفل الذي يعود ريعه لصالح جمعية بسمة وذلك دعمًا للأطفال المصابين بالسرطان، باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات، فتفاعل معه الجمهور بشكل ملحوظ.

وبعد الحفل وجه عاصي رسالة شكر إلى جمعية بسمة لمساعدة الأطفال المصابين بمرض السرطان في دمشق وكتب عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “ألف شكر لجمعية بسمة لمساعدة أطفال مرض السرطان في دمشق على رعايتكم واهتمامكم بكل من يحتاج الى الرعاية والمساعدة.. ولكم كل الشكر على تكريمي في العشاء السنوي الذي كان لي شرف المشاركة والتبرع من اجل مساعدة كل من يعاني من مرض السرطان..”.

وتابع عاصي الحلاني كلامه متوجهًا إلى كل شخص ساهم في مساعد طفل يعاني من المرض وكتب: “وأيضاً كل الشكر لكل من مسح دمعة طفل يعاني من هذا المرض وبحاجه للوقوف الى جنبه في هذه الأوضاع الأقتصادية الصعبة شكرا لكل من ساهم او تبرع او وقف معنا في تنظيم هذا العشاء الأنساني الخيري لكم الأجر عند الله باذنه تعالا”.

على صعيد آخر، يستعد عاصي الحلاني لطرح فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي” خلال الأيام المقبلة من إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.