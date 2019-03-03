بالصور .. "كيت ميدلتون" تنافس زوجها الالعاب الرياضية بقرية روسكور للشباب بأيرلندا

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - سجلت عدسات المصوريين فرحة وسعادة كيت ميدلتون، دوقة كامبردج وزوجها الأمير ويليام دوق كامبريدج نجل ولي عهد المملكة المتحدة ،أثناء زيارتهما، قرية روسكور للشباب في بلفاست، أيرلندا الشمالية، ومشاركتهما تلاميذ المدارس، العديد من الانشطة الرياضية، كتخييم وسباق الزوارق والرماية وكرة القدم.

وشاركت "كيت" كيفية تجميع أواني الطهي المستخدمة في التخييم ، قبل أن تساعد في وضع خيمة.

كما نافست كيت زوجها الامير وليام فى سباق الزواق بمشاركه فريقين من التلاميذ وقد تفوق فريق الامير وليام على فريق كيت فى السباق، ثم شاركا فى سباقات الرماية بالقوس وظهرا علامات السادة والفرحة على دوقة كامبردج اثناء مشاركتها السباب فى السباقات الرياضة المختلفة.

وقد تحدث الدوق إلى الأطفال حول ما يحبون أكثر حول المنشأة .. لقد وصفوا له نشاطاتهم المفضلة وكيف عملوا أصدقاء مدى الحياة في قرية الشباب.

وسمع الزوجان الملكيان كيف يساعد هذا المركز في دعم الأطفال لبناء المرونة التي يحتاجون إليها بشدة والثقة بالنفس حول القضايا في حياتهم.

وقبل مغادرة الزوجين لمنشأة الشباب ، قُدم لهم صحن رسمه بعض الأطفال.

كما وقعا كيت ووليام أسماءهم على اثنين من البلاط التي سيتم وضعها على جدار خارج المبنى.

قرية الشباب، تقع على شواطئ Lough Erne ، تلبي احتياجات الأطفال الصغار من جميع أنحاء جزيرة أيرلندا.