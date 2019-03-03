بالفيديو .. فنانة سعودية تتعرض للتحرش بالكويت

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تعرضت الفنانة السعودية حلا نورة، القيمة في دولة الكويت، إلى محاولة تحرش خلال ركوبها سيارة، ولم تكن هي السائقة وهذا ما زاد غضبها.

ونشرت نورة الفيديو على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي "سناب شات"، وظهر من خلاله شخص على دراجة نارية بجانيها، وسألته ماذا يريد منها، وأضافت أنه كان يتحرش بها وعندما بدأت تصوره خاف الله -على حد تعبيرها-.

وفي نهاية الفيديو، قدمت نورة نصيحة للفتيات، طلبت منهن تصوير أي شخص يحاول أن يضايقهن أة يتحرش بهن.

ووجهت رسالة إلى وزارة الداخلية وشرطة المرور، طالبتهم فيها أن يكثفوا مجهودهم في الكويت ويحموهم من إستهتار الشباب وتحرشاتهم، ووضع قوانين صارمة للمتحرشين.