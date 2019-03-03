بالفيديو .. أصالة نصري تطلب الجنسية المصرية بشكل عاجل .. والسبب؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - طالبت الفنانة أصالة نصري بالحصول على الجنسية المصرية وبشكل عاجل، وذلك عقب إقامتها حفلا في القاهرة. وقالت أصالة خلال إحدى لقاءتها: "تلزمني الجنسية المصرية، أعطوني إياها وخلصوني وحياتي". وأتى هذا اللقاء، بعد مغادرتها الحفل الذي تبرعت بإيراداته لصالح الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة. وفي وقت سابق، حذفت الفنانة أصالة متابعتها للفنانة أنغام على الأنستجرام، وفي المقابل ردت الفنانة أنغام بالفعل نفسه، على الرغم من معرفتهم الوطيدة السابقة، ومازال السبب غير معروف.

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