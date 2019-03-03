متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت الفنانة إليسا صورة على موقعها الرسمى "انستجرام" تظهر بوضوح الضمادات التي تغطي يدها اليمنى ومكان العملية الجراحية عقب خضوعها لأحدى عمليات التجميل بيدها بسبب ماسببه لها العلاج الكيماوى الخاص بالسرطان. وتعيش الفنانة إليسا حالياً فترة من النقاهة، بعد العملية الجراحية التي أجرتها أخيراً للتخلص من ورم في يدها اليمنى، والذي نتج عن مضاعفات العلاج الذي خضعت له خلال الفترة الماضية للشفاء من مرض سرطان الثدي.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد علاجها من السرطان .. شاهد "ذراع" إليسا الذى أجرت به عملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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