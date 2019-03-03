تكريم هالة صدقي في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

عبرت الممثلة المصرية هالة صدقي عن سعادتها بتكريمها بمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، في دورته الأولى التي تحمل اسم "سعاد حسني"، مساء السبت، بجانب الفنان الكوميدي لطفي لبيب.

وقالت صدقي، أثناء تسلمها درع التكريم: "عشقت الفن من سعاد حسني، التي كانت سبباً في اختياري هذا المجال، وبالصدفة أُكرم في دورة المهرجان التي تحمل اسمها".





ورأت صدقي أن هذا التكريم "بمثابة تكريم لي في بيتي"، وقدمت الشكر للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ لدعمه المهرجان.

انطلقت، مساء السبت، الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، بالوقوف دقيقة حدادا على ضحايا قطار محطة مصر، وعرض تقرير مصور عن حياة السندريلا سعاد حسني، التي يهديها المهرجان هذه الدورة، ويكرمها، حيث تسلمت شقيقتها جانجاه حسني درع تكريمها معبرة عن سعادتها بهذا التكريم.