عبدالله السدحان يُثيرُ قلق جمهوره داخل المستشفى.. ويوجّه رسالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان السعوديّ، عبدالله السدحان، قلق متابعيه صباح اليوم الأحد، بعد نشره مقطع فيديو له، عبر حسابه على تويتر.

وظهر الممثّل الكوميديّ في الفيديو، وهو راقد على السّرير داخل أحد المستشفيات، بينما يقوم طبيب بفحصه، مؤكدًا، تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، لم يكشفْ عن تفاصيلها.

وعلّق السدحان، البالغ من العمر 60 عامًا، على الفيديو مطمئنًا جمهوره، قائلاً: "أنا بخير وتمام ولله الحمد ومن اجتماع لاجتماع وأكل وأمشي، فقط خوفًا من تداول أي مقطع ثم تكبر الشائعة".

وفور نشر الفيديو، انهالتْ الرّدود، والتّعليقات من متابعي السدحان، متمنّين له الشّفاء العاجل، والعودة لجمهوره سريعًا، والكشف عن سبب تواجده في المستشفى.

يُذكر، أنّ عبدالله السدحان، هو ممثّل كوميديّ، ويُعدّ مسلسل "طاس ما طاش"، من أبرز الأعمال الفنية، التي قدمها في مشواره الفنيّ، ونال عنه شهرة كبيرة.