التوتّر بين عبادي الجوهر ومحمد عبده يمتدُّ للمسرح أمام الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر على الفنان عبادي الجوهر، امتعاضه الشّديد للموقف الذي تعرّض له مؤخرًا، في الحفل الذي أقيم تكريمًا للرّاحل، أبو بكر سالم بلفقيه، حيث كشف مصدر مقرّب من الجوهر لـ"فوشيا"، عن غضبه الكبير، من تصرّف الفنان محمد عبده، أثناء تأدية الأغنية الشّهيرة "يا بلادي واصلي" والتي غنّاها جميع الفنانين على خشبة المسرح.

وحينما جاءتْ الوصله الخاصّة بعبادي الجوهر، قاطعه محمد عبده، بشكل مفاجىء، وصوت مرتفع، ممّا جعل عبادي يستمرّ في غناء وصلته بصوت أعلى، وبإصرار كان واضحًا للجميع.

الشّحن القائم بين الطرفين ليس وليد اليوم، بل هي ترسُّبات سابقة، وتبادل للتّصاريح يكون محورها دائمًا، الرّاحل صوت الارض، طلال مداح، فعبادي دائمًا، ما يدافع عن طلال مداح، ضدّ اسقاطات محمد عبده تجاهه، وهذا ما لم يعجب "أبو نوره".