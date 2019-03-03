محمد فراج سعيد بنجاح " أهو ده إللي صار "

القاهرة - إسلام خيري
كشف الفنان محمد فراج عن سعادته بردود الفعل الإيجابية عن شخصية "علي بحر" التي يقدمها خلال السياق الدرامي لمسلسل " أهو دا اللي صار" والذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشات القنوات الفضائية .
وأوضح في حوار خاص إلى "لايف ستايل " أن أجمل ما في المسلسل هي الرومانسية الطاغية على كل تفاصيله والحب المسيطر على كل العلاقات , حتى علاقات الأصدقاء , والأم مع ابنها وكل شيء.
وأكّد فراج أنه بذل مجهودًا كبيرًا في شخصية "علي بحر" , بخاصة أن الشخصية تتطلب العزف على العود والغناء , وأنه تدرب بشكل مكثف عليه حتى استطاع أن يقدمه بالشكل التي شاهده الجمهور في المسلسل .
يذكر أن مسلسل "أهو ده اللي صار" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي، وبطولة روبي، محمد فراج، أحمد داود، سوسن بدر،وهبة عبد الغني ، هشام إسماعيل، أروى جودة، ألفت عمر.
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