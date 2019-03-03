شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج الفرنسى "محمد عابد هوندو" فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المخرج الفرنسى من أصل موريتانى "محمد عابد هوندو" والشهير ب "ميد هوندو" عن عمر يناهز 82 عاما فى العاصمة الفرنسية،باريس، وأخرج العديد من الأفلام ليصبح فى فرنسا شخصية بارزة فى عالم الدبلجة ولا سيما قيامه بصوت الممثل الأمريكى "إيدى مورفى" على الشاشة.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد، أن نبأ وفاته أعلن من قبل أسرة "هوندو" وذلك بعد انتهاء الدورة ال26 للمهرجان الأفريقى للسينما والتليفزيون واجادوجو (فيسباكو) والذى كان كرمه عام 1987.

يذكر أن "ميد هوندو" هو ممثل ومخرج ومنتج فرنسى من أصل موريتانى ولد عام 1936 بمدينة "أتار" الموريتانية واشتغل بكثافة فى مجال الدوبلاج وعرف بكثرة كمدبلج لصوت الممثل الأميركى "إيدى مورفى" والممثل "مورجان فريمان" بالفرنسية، وهو صاحب صوت الشخصية الخيالية "رافيكى" فى فيلم ديزنى الكارتونى "الأسد الملك"، وكان صوت شخصية الحمار فى فيلم "شريك".

يشار إلى "هوندو" انتقل إلى فرنسا عام 1959 وهو فى عمر الثالثة والعشرين، واشتغل فى البداية طباخا قبل أن يكتشف موهبته على خشبة المسرح، ظهر بعدها ممثلا فى أفلام فرنسية، ومدبلج أفلام ورسوم متحركة أمريكية.