شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة عبد المنعم إبراهيم لأول مرة فى الدراما مع ياسمين صبرى بمسلسل "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة الشابة "مريم" نجلة الفنان صبرى عبد المنعم وحفيدة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، فى بطولة مسلسل "حكايتى" بطولة النجمة الصاعدة ياسمين صبرى، المقررعرضه فى رمضان المقبل، حيث تجسد شخصية ابنة عم ياسمين تدعى "خلود"، وتعد مشاركة مريم التجربة الأولى لها فى الدراما التليفزيونية، من إنتاج شركة سينرجى، إذ شاركت مريم فى العديد من العروض المسرحية، أخرها مسرحية "مجانين هيبتا".

ويصور المخرج أحمد سمير فرج حاليا المشاهد الأخيرة فى الديكور الأساسى بمدينة الإنتاج الإعلامى بالحى الريفى، وتجمع المشاهد بين كل من ياسمين صبرى، إسلام جمال، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد بدير، ومن المقرر أن ينتقل مخرج العمل إلى ديكورات أخرى خلال اليومين المقبلين.

يذكر أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.



