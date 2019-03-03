بعد فوزه بالأوسكار.. الصين تسمح بعرض فيلم رامي مالك مع الالتزام بهذا الشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت شركة "20th Century Fox" طرحها فيلم السيرة الذاتية "Bohemian Rhapsody" بدور العرض الصيني، بعد موافقة الرقابة على المصنفات الفنية هناك بشرط حذف مشاهد "المثلية الجنسية، وفقا لموقع "The Hollywood Reporter" الذي أكد أن الفيلم سيعرض شهر مارس الجاري.

واعترضت الرقابة على المصنفات الفنية في الصين على عرض الفيلم منذ طرحه تجاريا مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي، بسبب محتوى الفيلم، الذي يتضمن عددا من مشاهد "المثلية الجنسية"، رغم طرحه في كوريا الجنوبية واليابان وتحقيقه لإيرادات ضخمة.

وسيتم طرح الفيلم بعدد محدود من السينمات في الصين لمتابعة الآراء المبدئية للجمهور حوله، وسيتم توسيع دائرة عرضه إذا ما نجح في تحقيقات إيرادات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الصين بمنع فيلم سينمائي ذي ميزانية ضخمة بسبب مشاهده الجنسية، وكان أشهرها فيلم "Beauty and the Beast" عام 2017، والذي منع من قبل الرقابة بعد علمها بمشهد بأحداث الفيلم يتضمن علاقة مثلية بين رجلين، ولكن تم عرض الفيلم في النهاية بعد حذف المشهد.

يذكر أن فيلم "Bohemian Rhapsody" حقق نجاحا تجاريا فاق كل التوقعات منذ طرحه تجاريا نهاية العام الماضي، وتخطيه حاجز الـ800 مليون دولار في سابقة هي الأولى لهذه النوعية من أفلام السير الذاتية، كما فاز الفيلم مؤخرا بـ4 جوائز أوسكار هى "أفضل ممثل في دور رئيسي، أفضل مونتاج، أفضل مونتاج صوت، أفضل مكساج".