بعد الفوز بالأوسكار.. شركات الإنتاج تعيد طرح أفلامها لمواصلة حصد الإيرادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تسعى كبرى شركات الإنتاج العالمية لإعادة طرح عدد من أعمالها المرشحة أو الفائزة بجائزة الأوسكار بدور العرض الأمريكية والعالمية مرة أخرى، أملا في المزيد من الإيرادات.

ومن أبرز هذه الأفلام، فيلم الموسيقي "A Star is Born" الفائز بجائزة أفضل أغنية، وأعلنت "Warner Bros" إعادة طرح الفيلم مرة أخرى للسينمات، ولمدة أسبوع لجنى أرباح تضاف لإيرادات الفيلم، التي تخطت حاجز الـ200 مليون دولار.

كما تعمل عدد من الشركات على طرح أسطوانات الدي في دي والبلو راي، منها شركة "20th Century Fox" التي طرحت مؤخرا الأسطوانات الخاصة بفيلمها "Bohemian Rhapsody" الفائز بـ4 جوائز أوسكار مؤخرا، وسط توقعات بتحقيقها لإيرادات جديدة لشركة الإنتاج، وحقق الفيلم إيرادات عالمية تخطت الـ800 مليون دولار في سابقة هي الأولى بأفلام السير الذاتية.

وإلى جانب أسطوانات الدي في دي، تطرح الشركات موسيقي أفلامها التصويرية كجزء من الدعاية الإنتاجية ومحاولة منها لجني المزيد من الملايين، كما تمنح الفرصة للبعض إقامة حفلات غنائية منها فرقة "كوين"، التي أعلنت مؤخرا عودتها لإحياء عدد من الحفلات الغنائية بعد النجاح الكبير لفيلم "Bohemian Rhapsody" بعدد من الدول الأوروبية.

ويأتي طرح الشركات لهذه الأسطوانات بالتزامن مع فوزها بجوائز الأوسكار وهي الجائزة الأسمي بتاريخ الجوائز السينمائية، وهناك العديد من الأمثلة التي حققت نجاحاً كبيراً بعد إعادة طرحها بالسينما منها فيلم الدراما "Slumdog Millionaire" عام 2008، والذي لم يحقق الإيرادات المتوقعة وقت عرضه تجارياً، إلا أن الشركة المنتجة أعادت طرحه بالسينمات مرة أخري بعد اكتساحه حفل توزيع جوائز الأوسكار 2009، فتخطت إيراداته الـ300 مليون دولار.