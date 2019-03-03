بالفيديو: الفنانة الكويتية أحلام حسن تقيم حفل زفاف لحصولها على الدكتوراه

أقامت الفنانة الكويتية أحلام حسن حفل كبير أشبه بحفلات الزفاف وذلك بمناسبة حصولها على الدكتوراة، وقد حضر الحفل عدد كبير من صديقات أحلام ونجوم الفن والإعلام في الكويت كان منهن إلهام الفضالة, حليمة بولند، فاطمة الصفي، بثينة الرئيسي، غدير السبتي، هند البلوشي وغيرهن.

وقد ارتدت أحلام فستان أبيض ودخلت الحفل على أنغام اغنية خاصة تقول كلماتها: “دكتورة أحلام بعد التعب والله نلتي”، و أحلام حسن قد حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية، في الفلسفة في الآداب عن الدراما المسرحية.

كما أطلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بالقفطان المغربي، وقد نشرت إلهام فيديو عبر حسابها على سناب شات اثناء خضوعها لجلسة ماكياج على يد الخبيرة خلود الشمري، وقامت بنشر صورة لها بالقفطان المغربي وعلقت عليها قائلة: “منتهى الأناقة حينما يكون فكرك أكثر تهديباً من مظهرك ومشاعرك أزكى طيباً من عطرك .. وخُلُقك أكثر جاذبية من خِلقتك ‎”.

الجدير بالذكر أن الفنانة أحلام حسن ممثلة تلفزيونية ومسرحية، وأستاذة في المعهد العالي للفنون المسرحية لمادة التمثيل والإخراج، وهي حاصلة على الماجستير بالتمثيل والإخراج من لبنان، ولها العديد من الأعمال الناجحة، من أبرزها مسلسل (دارت الأيام)، (بعد الشتات)، (اللقيطة)، (أم البنات)، (بنات الثانوية)، بالإضافة إلى عدد من المسرحيات منها: (بنت حيزبونة) و(كابتن ماجد) و(أبطال الفريج) و(مدينة الثلج)، كذلك كانت لها مشاركات عبر السينما من خلال فيلم (عدنان).