انضمام نيقولا معوض لأسرة مسلسل "الباشا"

يشارك النجم نيقولا معوض، في مسلسل "الباشا" للمخرج عاطف كيوان.

وتعود أحداث المسلسل إلى عام 1912 ليستعرض قصة حياة رجل وأولاده الأربعة، ويتتبع مع كل شخصية قصته وحياته الخاصة، والمقرر أن يتم عرضه على شاشة التليفزيون يوم 11 مارس المقبل.

وقد بدأ تصوير المسلسل منذ أسابيع، وبجانب نيقولا معوض يشارك في بطولة المسلسل رشيد عساف، جيهان خماس، رانيا عيسى، أنور نور، منال طحان، زياد صابر، باميلا نون، جهاد ياسين، حسن حمدان، المسلسل سيناريو رازي وردة ومن إنتاج شركة مروى غروب لصاحبها المنتج مروان حداد.

وانطلق مؤخرا عرض مسلسل تشويش للنجم اللبناني نيقولا معوض على قناة OSN، في عرضٍ أول بدايةً اليوم الأحد 17 فبراير، ويعتبر المسلسل هو أول دراما موسمية بالعالم العربي، وهو مكوّن من 8 حلقات، وسيتم عرضها أسبوعيًا.

ونيقولا معوض ممثل لبناني، بدأ طريقه الفني كمقدم برامج ببرنامج روتانا كافيه (2003 – 2009)، كما عمل كمخرج بين بيروت ودبي، وليعمل بقنوات دبي، فتافيت، MTV لبنان وروتانا. اشتهر في موطنه بالكثير من الأعمال الدرامية الناجحة مثل اخترب الحي (2014) وياسمينة (2014)، فرض نفسه على الساحة الدرامية المصرية بعد تعاونه مع النجم يحيى الفخراني في مسلسل ونّوس (2016)، ومن أشهر أعماله مسلسل سابع جار (2017) الذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، كما قام مؤخرًا ببطولة مسلسل طلعت روحى (2018)، وسيشارك قريبًا في فيلم Jesus and the Others وهو إنتاج فرنسي بلجيكي أمريكي.