كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انضمام الفنان نبيل عيسى لأسرة مسلسل "الحرملك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الفنان نبيل عيسى، إلى فريق عمل المسلسل السوري التاريخي "الحرملك".

وتدور أحداث "الحرملك" بين عامي 1513 و1516 بين دمشق والقاهرة عن صراع المماليك على الحكم ووصولهم له والتحكم بالمشهد السياسي ككل، ويتناول العمل خبايا القصر الحاكم في تلك الفترة، والمسلسل من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق، ويضم نخبة كبيرة من الفنانين.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل عيسى، كانت مسلسل أبواب الشك، مع خالد سليم، ولقاء الخميسي، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج، كما انضم مؤخرًا لفيلم الفنان محمد سعد الجديد "محمد حسين".