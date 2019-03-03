كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. شخصية ياسمين صبري في مسلسل "حكايتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، في كواليس مسلسلها الجديد "حكايتي" بصورة الفتاة البسيطة التي تسكن بحي شعبي، ومن المقرر أن تخوض بهذا المسلسل الموسم الرمضاني المقبل.

"حكايتى" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش. وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعى.