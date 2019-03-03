كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد رجب يواصل تصوير "علامة استفهام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفنان محمد رجب، تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "علامة استفهام" ومن المقرر أن يخوض به سباق الموسم الرمضاني المقبل.

"علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى تشويقى.